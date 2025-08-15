clear sky
21°C
15.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЦРВЕНИ МЕТЕОАЛАРМ НА СНАЗИ Упозорење РХМЗ-а за ове делове земље ЕВО ГДЕ СЕ ОЧЕКУЈУ ЕКСТРЕМНЕ ВРМЕНСКЕ ПРИЛИКЕ

15.08.2025. 07:02 07:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
време
Фото: Илустрација/ Canva

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) саопштио је да су данас под црвеним метео алармом, који подразумева екстремно високе температуре, Поморавље, југоисточна Србија и АП Косово и Метохија, док је за остатак земље на снази жути метео аларм.

У упозорењу које је објавио РХМЗ наводи се да ће се до суботе 16. августа на подручју Србије задржати веома топло време са максималном температуром од 34 до 38 степени.

Мањи пад температуре очекује се у недељу и почетком следеће седмице када ће највиша дневна температура у већини места бити у интервалу од 30 до 32 степена.

Из РХМЗ-а упозоравају да ће метеоролошки услови бити изразито погодни за иницирање и ширење пожара на отвореном услед исушеног тла и продужавања периода без падавина, у домену јаке и екстремне суше, у комбинацији са сунчаним временом и високим дневним температурама.

Метео РХМЗ сунчано
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај