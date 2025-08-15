ЦРВЕНИ МЕТЕОАЛАРМ НА СНАЗИ Упозорење РХМЗ-а за ове делове земље ЕВО ГДЕ СЕ ОЧЕКУЈУ ЕКСТРЕМНЕ ВРМЕНСКЕ ПРИЛИКЕ
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) саопштио је да су данас под црвеним метео алармом, који подразумева екстремно високе температуре, Поморавље, југоисточна Србија и АП Косово и Метохија, док је за остатак земље на снази жути метео аларм.
У упозорењу које је објавио РХМЗ наводи се да ће се до суботе 16. августа на подручју Србије задржати веома топло време са максималном температуром од 34 до 38 степени.
Мањи пад температуре очекује се у недељу и почетком следеће седмице када ће највиша дневна температура у већини места бити у интервалу од 30 до 32 степена.
Из РХМЗ-а упозоравају да ће метеоролошки услови бити изразито погодни за иницирање и ширење пожара на отвореном услед исушеног тла и продужавања периода без падавина, у домену јаке и екстремне суше, у комбинацији са сунчаним временом и високим дневним температурама.