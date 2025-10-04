„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ
ОДЛОЖЕНО ИЗРИЦАЊЕ ПРЕСУДЕ АСИСТЕНТУ ИЗ ОЏАЧКОГ ВРТИЋА Наредни главни претрес у поступку за сексуално злостављање малишана 13. новембра
Иако је изрицање пресуде педагошком асистенту И. О. (27) из Богојева, који се сумњичи за сексуално злостављање малишана из ПУ „Полетарац” у Оџацима било заказано за јуче, донето је решење да се главни претрес одлаже, а следећи заказује за 13. новембар, сазнаје „Дневник”.
Како је за наш лист појаснила портпарол сомборског Вишег суда Манела Оперта Подунавац, до одлагања је дошло из разлога што је у току већања и гласања веће закључило да је ради потпунијег разјашњења ствари потребно допунити доказни поступак спровођењем вештачења путем вештака из области судске медицине.
Шта се током доказног поступка дешавало иза затворених врата остаће непознато јер је јавност у овом предмету искључена.
Овај младић, који се нашао на оптуженичкој клупи због шест кривичних дела обљуба злоупотребом службеног положаја, 28 кривичних дела недозвољене полне радње и кривично дело приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за порнографију, од хапшења се налази у притвору који може да траје до 20. новембра.
Прети му до 12 година робије
За кривично дело обљуба злоупотребом положаја запрећена је казна затвора од пет до 12 година, за недозвољене полне радње од шест месеци до пет година, а за приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за порнографију запрећена је казна затвора од једне до осам година.
Окривљени И. О. се терети да је предметне радње предузимао у дужем временском периоду у континуитету, од лета 2022. до 4. маја 2023. године, према већем броју оштећених лица, односно деци која су рођена 2017, 2018, 2019. и 2020. године, злоупотребљавајући положај особе којој су деца из педагошке установе била поверена на старање и негу.
Јавност је за нечасне радње педагошког асистента сазнала када је један четворогодишњак родитељима испричао како га је он у вртићу нагог фотографисао, након чега су они одлучили да провере дететове наводе. После разговора са психологом, утврђено је да је дететов исказ веродостојан, случај је пријављен полицији, а И. О. убрзо ухапшен и од тада се налази иза решетака.