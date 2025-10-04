ОЛУЈА ЕЈМИ ПУСТОШИ БРИТАНИЈУ И ИРСКУ Ветрови шибају до 145 километара на сат СТОТИНЕ ХИЉАДА ЉУДИ БЕЗ СТРУЈЕ
ЛОНДОН/ДАБЛИН: Најмање једна особа је погинула, а стотине хиљада домаћинстава и предузећа остало је без струје након што је олуја Ејми донела ветрове јачине до 145 километара на сат и обилне кише широм Велике Британије и Ирске.
У Северној Ирској забележен је нови октобарски рекорд удара ветра од око 148 километара на час у области Лондондери, преноси Скај њуз.
У Ирској је без струје остало око 184.000 објеката, док је у Северној Ирској пријављено око 50.000 прекида у снабдевању.
Ирска полиција потврдила је да се смрт мушкарца у четрдесетим годинама у округу Донегол повезује са невременом.
У тој области уведено је највише, црвено упозорење, а становницима је наложено да остану у склоништима. Метеоролошка служба Велике Британије издала је жуто упозорење које покрива готово целу земљу, уз упозорења на опасне услове за вожњу, поремећаје у јавном превозу, нестанке струје и опасне таласе.
Најјачи удари ветра регистровани су у северној Шкотској и Велсу, али су јаки ветрови и обилне падавине захватили и друге делове земље.
Компанија "СцотРаил" саопштила је да су поједине железничке линије затворене, а на осталим рутама уведена ограничења брзине, док су многе школе у Северној Ирској затворене од јуче поподне.
Метеоролози предвиђају да ће најгори део олује проћи до сутра, када се очекује да се Ејми премести ка Скандинавији.
Ејми је прва именована олуја нове сезоне, а следеће ће носити имена Брам, Чандра и Дејв.