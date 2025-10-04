ЗЕМЉОТРЕС У ЦРНОЈ ГОРИ Потрес се осетио и у Албанији
04.10.2025. 07:59 08:02
Земљотрес магнитуде 2,7 степени Рихтера забележен је у суботу, 4. октобра 2025. у 01.34 часова, на подручју Црне Горе.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на 18 километара од Подгорице.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 15 километара испод површине земље.
Епицентар је био близу границе са Албанијом, тако да се осетио и у суседној држави.
За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.