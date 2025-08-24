few clouds
НЕМАЧКИ КАНЦЕЛАР МЕРЦ ОЧАЈАН ПРИЗНАО У дубокој смо кризи, ово није привремени пад

24.08.2025. 09:27 09:31
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Фото: youtube prinstcrin/ BBC News

Немачки канцелар Фридрих Мерц изјавио је да су економски изазови са којима се земља суочава далеко озбиљнији него што је раније процењено, наглашавајући да Немачка више не пролази кроз привремени пад, већ се налази у дубокој структурној кризи.

"Кажем то и самокритично, овај задатак је већи него што је пре годину дана ико могао да замисли", рекао је Мерц у обраћању члановима своје Хришћанско-демократске уније (ЦДУ) у Оснабрику, преноси Блумберг.

Мерц је указао да велики део немачке привреде више није конкурентан по ценама, иако квалитет и даље остаје висок.

Као пример је навео пад нето добити Фолксвагена у другом кварталу за 36 одсто, истичући да је то само "једна од многих порука".

"Квалитет остаје добар, али основни услови пословања у Немачкој нису били задовољавајући последњих десет година", поручио је немачки канцелар, наводећи високе цене енергената и америчке царине као кључне факторе који утичу на посустајање индустрије.

Званични подаци показали су да је немачка привреда у другом кварталу забележила већи пад него што се раније процењивало, чиме су додатно појачане сумње у капацитете земље да се брзо опорави, наводи Блумберг.

Од када је преузео дужност раније ове године, Мерц је обећао широке реформе усмерене на смањење административних баријера, модернизацију инфраструктуре и подстицање домаће тражње.

Његова влада планира улагања од више стотина милијарди евра у путеве, мостове и војску ради јачања продуктивности, пише Блумберг додајући да је Мерц најавио и нове пореске олакшице за инвестиције у привреду и поновио противљење повећању пореза за средња предузећа.

Коментаришући трговинске односе са Сједињеним Америчким Државама, Мерц је рекао да ће америчке царине од 15 одсто на немачки извоз представљати додатни терет за економију, али је додао да би трговински рат са Вашингтоном имао знатно теже последице.

фридрих мерц немачка криза
Вести Свет
