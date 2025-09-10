overcast clouds
25°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕМЦИ ШАЉУ ДВА "ПАТРИОТ" СИСТЕМА У УКРАЈИНУ Наставак подршке украјинским снагама

10.09.2025. 13:00 13:05
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Ракете
Фото: pixabay.com

БЕРЛИН: Немачки министар одбране Борис Писторијус изјавио је данас да Немачка пребацује Укирајини два комплетна система Патриот, а, како је навео, први лансирни системи су већ у Украјини.

"Поред континуиране испоруке система наоружања и муниције, Немачка тренутно пребацује два комплетна система Патриот у Украјину. Први лансирни системи су већ испоручени Украјини", рекао је Писторијус на почетку 30. састанка Kонтакт групе за питања одбране Украјине у формату Рамштајн, јавља Укринформа.

Он је захвалио норвешким партнерима који су покрили половину трошкова два система.

Норвешка је 24 августа издвојила приближно 7 милијарди норвешких круна (696,12 милиона америчких долара) за финансирање система противваздушне одбране за Украјину.

Рат у Украјини Украјина Русија немачка НАТО пакт патриот
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај