НЕМЦИ ШАЉУ ДВА "ПАТРИОТ" СИСТЕМА У УКРАЈИНУ Наставак подршке украјинским снагама
10.09.2025. 13:00 13:05
БЕРЛИН: Немачки министар одбране Борис Писторијус изјавио је данас да Немачка пребацује Укирајини два комплетна система Патриот, а, како је навео, први лансирни системи су већ у Украјини.
"Поред континуиране испоруке система наоружања и муниције, Немачка тренутно пребацује два комплетна система Патриот у Украјину. Први лансирни системи су већ испоручени Украјини", рекао је Писторијус на почетку 30. састанка Kонтакт групе за питања одбране Украјине у формату Рамштајн, јавља Укринформа.
Он је захвалио норвешким партнерима који су покрили половину трошкова два система.
Норвешка је 24 августа издвојила приближно 7 милијарди норвешких круна (696,12 милиона америчких долара) за финансирање система противваздушне одбране за Украјину.