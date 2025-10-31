НЕОБИЧНА ПРЕСУДА У ФРАНЦУСКОЈ! МАЧАК ОСУЂЕН због преласка ограде, ЕВО КОЛИКА ЈЕ НОВЧАНА КАЗНА
ПАРИЗ: Суд у Безјеу, на југу Француске, казнио је Доминик Валдије, власницу наранџастог мачка Ремија, са 1.250 евра зато што је њен мачак одлазио код комшије.
Пресуда укључује и новчану казну од 30 евра сваки пут када мачак поново пређе ограду.
Удружење за заштиту животиња (SPA) страхује да би овај случај могао да постане правни преседан.
Реми се, према суду у Безијеу, сматра преступником.
Судија је 17. јануара осудио његову власницу да плати 1.250 евра на име одштете и судских трошкова због његовог лутања по комшијином имању.
Пресуда предвиђа и додатну казну од 30 евра сваки пут када мачак поново пређе ограду.
Мачак је оптужен да је направио штету на имању које није његово - између осталог, за трагове шапа на фасади која се сушила, мокрење по јоргану и обављање нужде у комшијином врту.
Kомшија, познат по својој склоности да се обраћа суду, тврди да је Реми поновио исте "преступе", што је довело до нове судске тужбе против власнице у децембру, уз претњу новом казном од 2.000 евра, а постоји могућност и да се казна по сваком "упаду" повећа на 150 евра.
Ако би се наставила примена логике суда у Безијеу, то би могло да отвори врата забрињавајућем преседану који би ограничио слободу мачака да се слободно крећу у кругу од око километар око свог дома.
То би уједно отворило и нове могућности за комшијске сукобе.
Доминик Валдије, која волонтира у удружењу "Мачке из Марсељана", налази се у судском вртлогу из којег једва може да се извуче.
Њен први адвокат је убедио да не улаже жалбу, иако је оптужница била слаба због недостатка озбиљних доказа који би јасно идентификовали "кривца".
"Од пресуде, Ремија држим у кући. То је веома тешко. Угојио се и постао агресиван. Не смем ни да га пустим у свој врт, плашим се да не прескочи ограду. Kао да му је изречена кућна казна - нека врста затвора, двострука казна", додаје она.
SPA упозорава да би ова пресуда могла да обесхрабри људе да удомљавају мачке.
"Ово није само некаква шаљива комшијска свађа. Ради се о озбиљном питању. Домаћа мачка, нарочито ако живи у кући, има природну потребу да истражује околину. Ако би овај случај постао преседан, несумњиво би успорио темпо удомљавања мачака. Kо би се усудио да удоми животињу ако постоји ризик да буде осуђен на плаћање казни због њеног кретања? Нико", рекао је Гијом Санчез, генерални директор СПА, који не крије забринутост.
У комшилуку Доминик Валдије налазе се углавном мале куће са вртовима и вест је разљутила многе власнике мачака.
"Kако је то уопште могуће? Овде мачке слободно иду из дворишта у двориште. То је позната ствар. Ако их неко не жели, довољно је да их отера и оне се више не враћају. Осим тога, те мачке су корисне јер убијају пацове. Не бројим више колико су ми их донели", каже Натали, власница четири мачке, од којих је једна пре неколико месеци рањена из ваздушне пушке.
Доминик и Анри, комшије које подржавају Ремијеву власницу, истичу да сутра "овај изопачени систем може да погоди свакога од нас и отвара врата злонамерним станарима који не воле животиње".