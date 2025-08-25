clear sky
НЕЗАДОВОЉАН ИНФОРМАТИВНИМ ПРОГРАМОМ Трамп позвао да се одузме лиценца Еј-Би-Сију и Ен-Би-Сију јер емитују „лоше приче“ о њему

25.08.2025. 20:30 20:33
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
tramp
Фото: Tanjug (AP Photo/Alex Brandon)

ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп поново је позвао Федералну комисију за комуникације (FCC) да одузме лиценце од два велика америчка емитера и да им наплати коришћење јавних таласа, наводећи да није задовољан њиховим информативним програмом.

Трамп је у објави на друштвеним мрежама сугерисао да су Еј-би-си (ABC), у власништву компаније Дизни, и Ен-Би-СИ (NBC), у власништву Комкаста, пристрасни и да углавном емитују "лоше приче" о њему, те да би као резултат тога требало, "према многима, да им FCC одузме лиценце", преноси Ројтерс.

"Ја бих био потпуно за то јер су толико пристрасни и неистинити", навео је Трамп.

Он је такође предложио да се од емитера захтева да плате милионе долара накнада за лиценцу за јавне таласе које користе.

FCC, као независна федерална агенција, издаје осмогодишње лиценце појединачним емитерским станицама, а не мрежама.

