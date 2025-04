НИ МАСК НИЈЕ УСПЕО Апеловао на Трампа да одустане од увођења нових царина

Масков апел, како наводи Ројтерс, није био успешан.

Овај разговор Маска и Трампа представља највећи до сада неспоразум између председника и Маска, значајног сарадника у америчкој администрацији, наводи Ројтерс.

Маск је апеловао на Трампа након што је председник САД објавио да се уводе основне царине од 10 одсто на сву робу која се увози у САД, као и додатне, веће царине за више десетина земаља.

Ни Бела кућа, а ни Маск нису одговорили на упит Ројтерса да прокоментаришу ове наводе.

Маск, Трампов саветник задужен за Одељење за ефикасност владе чији је циљ смањење државних трошкова, позвао је на успостављање нултих царинских стопа између САД и Европе.

Акције Трампове компаније Тесла значајно су пале у понедељак.

Oil prices are down, interest rates are down (the slow moving Fed should cut rates!), food prices are down, there is NO INFLATION, and the long time abused USA is bringing in Billions of Dollars a week from the abusing countries on Tariffs that are already in place. This is…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2025