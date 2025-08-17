light rain
ПЕТНАЕСТОГОДИШЊАКА УДАРИО ГРОМ, у критичном је стању; Хорор у Италији

17.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

РИМ: Петнаестогодишњег дечака данас поподне ударио је гром док је био на отвореном у месту Копо у Кроњалету (Терамо) у Италији.

Несрећа се догодила током јаке грмљавине, а дечак је био са оцем који је одмах позвао хитну помоћ, објавила је агенција Анса. 

Петнаестогодишњак је прво стабилизован на месту несреће, а затим хеликоптером пребачен у болницу Сан Салваторе у Л'Аквили.

 Он се налази у критичном стању, без свести са тешким опекотинама и лежи на интензивној нези. 

Акција спасавања била је посебно отежана због јаког града, јављају италијански медији.

