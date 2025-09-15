ПОЉСКА НА МЕТИ! Оборен дрон над владиним зградама ОГЛАСИО СЕ ТУСК: Највећа претња од Другог светског рата
О неутралисању летелице се огласио премијер Пољске Доналд Туск.
Пољска Служба државне заштите (СОП) неутралисала је дрон који је летео изнад осетљивих владиних локација, укључујући улицу Паркова и палату Белведер, објавио је премијер Доналд Туск на X-у, усред појачаних регионалних тензија након недавног инцидента, јавља Ројтерс.
"Пре неколико тренутака, Владина служба безбедности неутралисала је дрон који је деловао изнад владине зграде (улица Паркова) и Белведера", написао је Туск.
Палата Белведер једна је од службених резиденција пољског председника.
Приведена су два белоруска држављанина, а полиција истражује околности инцидента, додао је Туск.
До инцидента је дошло у тренутку када је Пољска била у приправности након што је најмање 19 руских дронова ушло у пољски ваздушни простор прошле среде.
Борбени авиони НАТО савеза потом су први пут током сукоба у Украјини оборили руске циљеве и изазвали нове страхове у региону који је на ивици од када је Москва покренула своју инвазију на Украјину 2022. године.
Туск је тада упозорио да је тај инцидент "најближе што су били отвореном сукобу од Другог светског рата".