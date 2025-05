ОБЈАВЉЕН ГРБ НОВОГ ПАПЕ Лав XIV имаће ОВАКАВ ПОТПИС (ФОТО)

Поред тога, Ватикан је представио и званични потпис новог папе.

Информација је објављена на налозима Ватикана и Државног секретаријата на друштвеној мрежи Икс.

Лав XIV је јутрос одржао свој први састанак са кардиналима цркве, на којем је поручио да ће наставити визију и реформе недавно преминулог папе Фрање.

On the day of his election, Pope Leo XIV wore a pectoral cross containing relics of saints linked to the Augustinian order: Saint Augustine and Saint Monica.



— Vatican News (@VaticanNews) May 10, 2025