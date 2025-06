ОБОРЕНИ ДРОНОВИ И РАЗБИЈЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ Украјинске снаге трпе губитке на копну и у ваздуху ИМА МРТВИХ! Застрашујућ призор напада дроновима (ВИДЕО)

- По једна беспилотна летелица уништена је у Ростовској и Курској области, а један украјински дрон је елиминисан изнад Крима - наводи се у саопштењу руског министарства на Телеграму.



Прецизира се да су дронови били авионског типа, преноси руска "Газета". Министарство одбране је дан раније известило да су системи противваздушне одбране током ноћи оборили 31 украјински дрон изнад руске територије.



Украјина претрпела губитке



Војници и борбена средства тенковског пука Оружаних снага Украјине уништени су у подручју Јаблоновке у Сумској области, саопштено је данас из руског Министарства одбране.

- Потврђене су информације о спајању четвртог пука Прве одвојене тенковске бригаде Оружаних снага Украјине са 425. јуришним пуком украјинске војске и уништењу те јединице, које је извршено дејствима руских снага борбене групе Север у области Јаблоновке - наводи се у саопштењу, преноси TASS.



Overnight, Russian forces conducted a massive, combined attack using unmanned aerial vehicles and various types of missiles. Casualties and damage were reported in six regions of Ukraine.



According to preliminary information, six people, including a child, were injured in the… pic.twitter.com/ZNYn4QUtcM

— Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_) June 29, 2025