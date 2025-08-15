clear sky
ЗРЕЊАНИНСКА ПОЛИЦИЈА УХАПСИЛА ДВЕ ОСОБЕ У стану пронађена дрога

15.08.2025. 11:09 11:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Полиција у Зрењанину је, по налогу Вишег јавног тужилаштва у овом граду, ухапсила Н. Ћ. (36) из Србобрана и А. Ш. (21) из околине Зрењанина, због сумње да су починили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Полиција је код Н. Ћ. пронашла око 498 грама амфетамина, а претресом стана и других просторија које користи А. Ш. пронађено је више пакетића са око 86 грама амфетамина, 69 грама смесе која служи за увећање масе наркотика и вага за прецизно мерење.

Осумњиченом Н. Ћ. је одређено задржавање до 48 часова и он је, уз кривичну пријаву, приведен Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину, док је против А. Ш. поднета кривична пријава.

хапшење дрога полицијска управа зрењанин
