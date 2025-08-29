ОД ПОЧЕТКА РАТА У ГАЗИ СТРАДАЛО 63.000 ЉУДИ Црна статистика министарства здравља
29.08.2025. 15:08 15:18
ГАЗА: Министарство здравља у Гази под контролом Хамаса саопштило је данас да је број погинулих у Појасу Газе од почетка 22-месечног рата између Израела и Хамаса порастао на 63.025.
Број жртава, према писању АП-а, не прави разлику између бораца и цивила.
Министарство здравља, које је део Хамаса, запошљава медицинске стручњаке и сматра се најпоузданијим извором информација о ратним жртвама, према Уједињеним нацијама и независним стручњацима.
Израел оспорава ове податке, али није пружио споствене бројке.