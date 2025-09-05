overcast clouds
„Одлучили смо да се пробудимо“ ТРАМП ПОТПИСАО НАРЕДБУ: Министарство одбране преименовано у Министарство рата: То је МНОГО прикладније

05.09.2025. 23:08 23:38
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Vlada SAD, Javno dobro

ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп потписао је данас извршну наредбу којом се Министарство одбране те земље преименује у Министарство рата, што је потез који је дуго најављивао, јавља АП.

То је много прикладније име, посебно имајући у виду где се свет тренутно налази. Одлучили смо да се 'пробудимо' и променимо име Министарству одбране. Дакле, прелазимо на Министарство рата, рекао је Трамп приликом потписивања наредбе у Овалном кабинету Беле куће.
 

Шеф Пентагона Пит Хегсет, који се обратио новинарима заједно са Трампом, рекао је да Сједињене Америчке Државе "нису победиле у великом рату" откако је промењено име Министарства рата у Министарство одбране.
Идемо у напад, не само у одбрану", казао је Хегсет.    
 

Доналд Трамп Министарство одбране министарство одбране сад
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
