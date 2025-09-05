overcast clouds
ТРАМП: "ИЗГУБИЛИ СМО ИНДИЈУ И РУСИЈУ ЗБОГ НАЈМРАЧНИЈЕ КИНЕ" Амерички председник разочаран након састанака у Пекингу

05.09.2025. 14:02 14:16
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Tramp
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да су Индија и Русија изгледа "изгубљене" за Сједињене Америчке Државе након што су се индијски премијер Нарендра Моди и председник Русије Владимир Путин састали са кинеским председником Си Ђинпингом ове недеље.

"Изгледа да смо изгубили Индију и Русију од најзатвореније, најмрачније Kине. Нека им је заједничка дуга и просперитетна будућност!", написао је Трамп у објави на својој друштвеној мрежи Truth Social уз фотографију тројице лидера на самиту Шангајске организације за сарадњу недавно одржаном у Kини.

Си је био домаћин више од 20 лидера незападних земаља у оквиру Шангајске организације за сарадњу (ШОС) у кинеском лучком граду Тјенђину, укључујући руског председника Владимира Путина и индијског премијера Нарендру Модија.

Путин и Моди су виђени како се држе за руке на самиту док су ходали према Сију пре него што су сва тројица стала један поред другог.

Отопљавање односа Индије и Kине долази у тренутку захлађења односа Индије и Сједињених Америчких држава због трговинских тензија и других спорова, преноси Ројтерс.

Трамп је раније ове недеље рекао да је "веома разочаран" Путином, али да није забринут због јачања односа Русије и Kине.

Доналд Трамп САД Русија Кина индија
Вести Свет
