ПРВО УПАЛА ПЛУЋА, А ОНДА ХАОС У ТЕЛУ!
ОПАСНА БАКТЕРИЈА СЕ ШИРИ, А НИЈЕ ВИРУС! Изазива слепило, епилепсију и смрт НАЈВИШЕ ПОГАЂА одрасле са слабим имунитетом!
У Немачкој се шири опасна инфекција изазвана бактеријом Haemophilus influenzae тип б (Хиб), која и поред правовременог лечења може изазвати тешке последице попут губитка слуха, слепила, епилепсије, па и смрти.
Нова бактеријска инфекција изазвана Haemophilus influenzae тип б (Хиб) узима маха у Немачкој, регистрована су три смртна случаја, а више особа се налази у критичном стању.
Оно што највише забрињава епидемиологе јесте неуобичајен узорак - уместо деце, овога пута највише су погођени одрасли између 26 и 58 година, а посебно бескућници и корисници дрога у близини Главне железничке станице у Хамбургу.
Бактерија Хиб, од дечје болести до смртоносне претње за одрасле
Хиб инфекција, која се деценијама сматрала типичном дечјом болешћу, сада се агресивно шири међу одраслима. Готово сви заражени развили су упалу плућа, док је код девет особа потврђена сепса, а код једног пацијента и менингитис.
Стручњаци са Института Роберт Кох упозоравају да је инфекција најопаснија за оне са ослабљеним имунитетом, хронично оболеле, али и потхрањене особе.
Како се преноси Хиб и зашто је толико опасан?
Инфекција се преноси капљично - кашљањем, кијањем, али и дељењем флаша, цигарета и прибора за јело. Здраве особе могу бити клицоноше, носити бактерију у грлу и носу и до шест месеци без симптома - али и даље пренети инфекцију другима.
Када једном продре у тело, Хиб може изазвати:
• Менингитис
• Упалу плућа
• Сепсу
• Епиглотитис (отицање грла)
• Губитак слуха
• Слепило
• Инфективни артритис
• Епилепсију
Вакцина постоји - али је доступна само деци
У Немачкој је Хиб вакцина до сада била препоручена искључиво деци млађој од 5 година, што значи да већина заражених одраслих није вакцинисана. Стручњаци сада апелују да се препоруке ревидирају и да се ризичне групе одраслих хитно укључе у имунизацију.
Стручњаци издају хитно упозорење
- Људи које ова бактерија тренутно погађа никада нису били део ризичне групе. Сада знамо да злоупотреба дрога, потхрањеност и слаб имунитет играју кључну улогу - изјавила је др Зузане Гласмахер из Института Роберт Кох за немачки РТЛ.
Епидемиолози позивају све у ризичним групама да се тестирају, вакцинишу и избегавају дељење личних предмета, како би се спречило даље ширење инфекције.