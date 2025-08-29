ШИРИ СЕ ОПАСНА И СМРТОНОСНА БАКТЕРИЈА Легионарска болест врста упале плућа
ЊУЈОРK: Њујоршки званичници саопштили су данас да су забележили седам нових случаја заразе легионарском болешћу у Харлему, чиме је укупан број оболелих порастао на 114.
Додали су да је шест особа хоспитализовано, а да је најновији смртни случај забележен у четвртак, преноси АБЦ Њуз.
Бактерије које изазивају легионарску болест откривене су у 12 расхладних торњева на 10 зграда, укључујући градску болницу и клинику за сексуално здравље, саопштили су здравствени званичници.
Легионарска болест је врста упале плућа коју изазива бактерија легионела, која се шири у топлој води и кроз водоводне системе зграда.
Заражени обично развију симптоме, кашаљ, грозницу, главобољу, болове у мишићима и отежано дисање, у периоду од два дана до две недеље након излагања бактерији, према подацима америчких Центара за контролу и превенцију болести (ЦДЦ).