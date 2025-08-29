scattered clouds
35°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ШИРИ СЕ ОПАСНА И СМРТОНОСНА БАКТЕРИЈА Легионарска болест врста упале плућа

29.08.2025. 17:58 18:08
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Болест
Фото: pixabay.com

ЊУЈОРK: Њујоршки званичници саопштили су данас да су забележили седам нових случаја заразе легионарском болешћу у Харлему, чиме је укупан број оболелих порастао на 114.

Додали су да је шест особа хоспитализовано, а да је најновији смртни случај забележен у четвртак, преноси АБЦ Њуз.

Бактерије које изазивају легионарску болест откривене су у 12 расхладних торњева на 10 зграда, укључујући градску болницу и клинику за сексуално здравље, саопштили су здравствени званичници.

Легионарска болест је врста упале плућа коју изазива бактерија легионела, која се шири у топлој води и кроз водоводне системе зграда.

Заражени обично развију симптоме, кашаљ, грозницу, главобољу, болове у мишићима и отежано дисање, у периоду од два дана до две недеље након излагања бактерији, према подацима америчких Центара за контролу и превенцију болести (ЦДЦ).
 

бактерија упала плућа смртоносно
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај