ОПЕТ ДРОНОВИ НАД ВОЈНИМ ОБЈЕКТИМА! После неколико европских држава и ОВА земља пријавила сумњиве прелете

Фото: freepik, ilustracija

ПРАГ: Чешка војска је открила стране дронове који су летели изнад кључне инфраструктуре, посебно војних локација, изјавила је данас портпаролка војске Здењка Собарња Кошванцова.

Она је рекла за чешку новинску агенцију да је војска спремна да открије, идентификује и неутралише све неовлашćене дронове.

У последњих неколико седмица, више европских земаља, укључујуćи Немачку, Данску, Норвешку и Белгију, пријавило је сличне инциденте изнад критичне инфраструктуре. 

Порекло дронова остаје нејасно, иако су поједине земље изразиле забринутост да би Русија могла да буде умешана.

