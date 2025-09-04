ПОСЛЕ МРАКА, НОВИ ХАОС У ШПАНИЈИ! Пао сервер, колабирао железнички саобраћај до и од Мадрида
04.09.2025. 16:00 16:04
МАДРИД: Пад компјутерског система довео је данас до поремећаја саобраћаја на неколико линија за брзе возове од и до Мадрида, саопштио је национални оператер за железничку инфраструктуру Адиф.
Због пада сервера дошло је до кашњења и одлагања, а информације о поласцима и доласцима на две главне железничке станице у Мадриду, Аточа и Шамартин, нису доступне, преноси сајт 20минутос. Како је саопштено из компаније Адиф, у функцију је стављен помоћни компјутерски систем, па се ситуација постепено нормализује.
Министар саобраћаја Оскар Пуенте појавиће се касније данас на сопствени захтев пред Конгресом како би објаснио разлоге за актуелну ситуацију са системом железнице и зашто је дошло до поремећаја саобраћаја.