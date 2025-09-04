broken clouds
27°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОСЛЕ МРАКА, НОВИ ХАОС У ШПАНИЈИ! Пао сервер, колабирао железнички саобраћај до и од  Мадрида

04.09.2025. 16:00 16:04
Пише:
Дневник
Коментари (0)
s
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

МАДРИД: Пад компјутерског система довео је данас до поремећаја саобраћаја на неколико линија за брзе возове од и до Мадрида, саопштио је национални оператер за железничку инфраструктуру Адиф.

Због пада сервера дошло је до кашњења и одлагања, а информације о поласцима и доласцима на две главне железничке станице у Мадриду, Аточа и Шамартин, нису доступне, преноси сајт 20минутос. Како је саопштено из компаније Адиф, у функцију је стављен помоћни компјутерски систем, па се ситуација постепено нормализује. 

Министар саобраћаја Оскар Пуенте појавиће се касније данас на сопствени захтев пред Конгресом како би објаснио разлоге за актуелну ситуацију са системом железнице и зашто је дошло до поремећаја саобраћаја.

колапс шпанија железнички саобраћај
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај