”ОСЛОБОДИЛАЧКА УЛОГА ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ СЕ СТАЛНО ОМАЛОВАЖАВА” Захарова: Европа почела да заборавља Холокауст
МОСКВА: Портпаролка руског Министарства спољних послова Марија Захарова изјавила је данас да је "ситуација са колективним сећањем на Холокауст" у Европској унији директна последица политике фрагментирања историје Другог светског рата, док се, како је навела, ослободилачка улога Црвене армије стално омаловажава.
Она је скренула пажњу на позив амбасадора САД у Француској, Чарлса Кушнера, у француско Министарство спољних послова, који му је рекао да су његове речи о неадекватности напора француског председника Емануела Макрона у борби против антисемитизма неприхватљиве, а такође га је подсетио на "обавезу да се не меша у унутрашње послове држава".
"Чудно је читати и чути о 'мешању у унутрашње послове', јер би тема људских права требало да има, како нас званични Париз убеђује већ годинама, трансгранични карактер... Западњаци су покушали да размотре трагедију јеврејског народа, а да не узимају у обзир тотални геноцид који је Трећи рајх спровео на истоку Европе као део ослобађања 'животног простора' за расу 'натчовека' ", истакла је Захарова у ауторском тексту за лист "Известија".
Она је навела да је након тога историја спасавања и ослобођења од стране Црвене армије "била подвргнута систематском омаловажавању".
Захарова је додала да се то јасно показало у трансформацији меморијалних догађаја у Европи поводом Међународног дана сећања на Холокауст, који се обележава 27. јануара.
Пољске власти су одавно престале да позивају ветеране ослободиоце из постсовјетских држава, рекла је она.
"Секретаријат УН такође не позива совјетске ветеране на овај дан . То ради само руска стална мисија, која сваке године 27. јануара организује комеморативне догађаје у УН, чији су главни хероји учесници Великог отаџбинског рата и бивши логораши... Зашто се Запад према њима, херојима, тако понашао (и још увек се понаша)? Зато што нису смели својим присуством да подсећају високе госте на историјску истину", нагласила је портпаролка руског министарства.
Она је подсетила да су 2007. године званичници УН позвали ветеране који су се борили у Црвеној армији на један догађај.
"Али након што су испричали целу истину о ослободилачкој улози Црвене армије, више нису били позивани. Позвали су само западне сведоке тих догађаја који су испричали како су 27. јануара 1945. године амерички војници са звездама и пругама дочекани на капијама Аушвица", навела је Захарова.
Према њеном мишљењу, европска бирократија и западноевропске престонице, "ако нису отворено одобриле, онда нису ни на који начин реаговале на реваншизам младих Европљана", који су, како је навела, објавили рат совјетском меморијалном наслеђу и легитимизовали "рехабилитацију крвавих џелата Холокауста".
"Француско Министарство спољних послова, ни под Емануелом Макроном ни под његовим претходницима, никада се није изјаснило против уништавања споменика војницима Црвене армије у Пољској, балтичким државама, Украјини, нити против постављања споменика Хитлеровим сарадницима. Прво, преправили су историју како би им одговарала, бришући праве ослободиоце и величајући злочинце које је осудио Нирнбершки трибунал", упозорила је Захарова.
Како је оценила, следећи неизбежни корак је заборав жртава Холокауста.
"Време је да научимо: без безусловног признања ослободилачке улоге Црвене армије, која је зауставила геноцид који су спровели нацистички џелати и њихови послушници, сећање на жртве Холокауста је такође осуђено на избацивање из европске јавне свести. Нема спасилаца – а они који су спасени нису потребни", закључила је Захарова.
Аушвиц је ослободила Црвена армија 27. јануара 1945. године. Године 2005, одлуком Генералне скупштине УН, овај датум је проглашен Међународним даном сећања на Холокауст.