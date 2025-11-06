ОТАЦ КОЈИ ЈЕ ОСТАВИО ЋЕРКУ (2) ДА УМРЕ У ВРЕЛОМ АУТУ ПРОНАЂЕН МРТАВ ТИК ПРЕ ЗАТВОРСКЕ КАЗНЕ Занели га игрице, филмови за одрасле и пиво, па није приметио угашену климу
Отац из Аризоне, који је оставио своју двогодишњу ћерку да умре у врелим колима, док је он гледао филмове за одрасле, умро је на дан када је требало да иде у затвор због убиства.
ристофер Шолтес (38) је проглашен мртвим у среду, али није наведен узрок смрти.
Извори блиски породици рекли су за Daily mail да је Шолтес извршио самоубиство у свом дому у Финиксу у среду ујутру, али није познато како је то урадио.
Шолтес је оставио своју ћерку Паркер да спава на задњем седишту аутомобила, који је био паркиран на прилазу породичне куће у Марани, у близини Тусона, у јулу 2024. године.
Он је седео испред и играо игрице, пио пиво и гледао порнографију дуже од три сата, док је Паркер била у колима. Он је оставио упаљену климу, али се занео и у једном тренутку се аутомобил угасио.
Потврђено је да је девојчица умрла од излагања врућини.
Шолтес се није појавио на рочишту на суду истог дана, уочи изрицања казне 21. новембра.
Постигао је договор са тужилаштвом прошлог месеца за признавање кривице за убиство другог степена и да буде осуђен на 20 до 30 година затвора без могућности помиловања.
Али му је дозвољено да остане на слободи уз кауцију до среде када ће бити притворен, и то време је искористио да планира самоубиство.
Шолтес се преселио из куће у којој је Паркер умрла у једно од предграђа Финикса, сат времена даље.
Његова супруга, анестезиолог Ерика Шолтес (37), била је на послу у болници када је њена ћерка остављена у врелим колима. Паркер су након тога одвели у исту болницу где ради њена мајка.
Она је бранила свог супруга на суду, рекавши да је смрт њене ћерке грешка.
Поред тога што су му претиле деценије затворске казне, Шолтеса и његову супругу Ерику је тужила њихова најстарија ћерка, која сада има 17 година, за емоционални стрес, напад, превару.
Поруке које су родитељи размењивали откриле су да је отац често остављао децу у колима на дуже време.
Док су Паркер возили у болницу, Ерика је послала мужу поруку, написавши да му је „рекла да престане да оставља децу у колима”.
„Колико пута сам ти то рекла?”, написала је Ерика тада.
Касније му је написала да су је изгубили и да је била савршена.
„Душо, жао ми је, како сам то могао да урадим! Убио сам нашу бебу, ово није могуће”, одговорио јој је тад супруг.
Њихово друго двоје деце, која су тада имала девет и пет година, рекло је полицији да их је отац редовно остављао саме у колима.