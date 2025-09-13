ОВУДА ПРОЛАЗЕ НАШИ БРОЈНИ ТУРИСТИ Затварају се оба смера на ауто-путу у Грчкој, возачи ће морати на обилазницу
Грађане Србије који покушавају да уграбе последње тренутке лета и уживају на одмору у Грчкој, од понедељка, 15. септембра, сачекаће непријатно изненађење ако путују аутомобилом до неке од омиљених дестинација.
Наиме, најављено је да ће саобраћај возила у делу ауто-пута Солун – Атина, због радова, бити обустављен нешто више од месец дана.
Како је наведено на Инстаграм страници Никана.гр, радови на деоници која иде до популарних летовалишта попут Паралије, Неа Врасне, Олимпик бича и других трајаће од 15. септембра у 8 сати ујутру па до 20. октобра у 8 часова.
“Информација за све који иду или се враћају из правца Атине, Волоса, Пилиона, Евије, Олимпске регије (Паралија Катерини, Лептокарија, Платамон, Неи Пори) и Метеора. Од 15. септембра у 8 сати ујутру па до 20. октобра у 8 ујутру биће обустављен саобраћај возила у делу аутопута Солун – Атина” наводи се у објави.
Прецизирано је да ће због радова у тунелу у Катеринију бити затворена оба смера (и према Атини и према Солуну), од искључења Катерини југ до искључења Катерини север. Сав саобраћај возила ће се одвијати преко обилазнице у Катеринију.
“Моле се возачи да буду посебно опрезни и да поштују упутства саобраћајне полиције. Ово саопштење издала је Саобраћајна полиција Пиерије. На путнике који иду или се враћају са Јонске обале ова мера не утиче”, гласи објава на Инстаграму.