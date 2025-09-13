overcast clouds
30°C
13.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВУДА ПРОЛАЗЕ НАШИ БРОЈНИ ТУРИСТИ Затварају се оба смера на ауто-путу у Грчкој, возачи ће морати на обилазницу

13.09.2025. 15:44 15:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Грађане Србије који покушавају да уграбе последње тренутке лета и уживају на одмору у Грчкој, од понедељка, 15. септембра, сачекаће непријатно изненађење ако путују аутомобилом до неке од омиљених дестинација.

Наиме, најављено је да ће саобраћај возила у делу ауто-пута Солун – Атина, због радова, бити обустављен нешто више од месец дана.

Како је наведено на Инстаграм страници Никана.гр, радови на деоници која иде до популарних летовалишта попут Паралије, Неа Врасне, Олимпик бича и других трајаће од 15. септембра у 8 сати ујутру па до 20. октобра у 8 часова.

“Информација за све који иду или се враћају из правца Атине, Волоса, Пилиона, Евије, Олимпске регије (Паралија Катерини, Лептокарија, Платамон, Неи Пори) и Метеора. Од 15. септембра у 8 сати ујутру па до 20. октобра у 8 ујутру биће обустављен саобраћај возила у делу аутопута Солун – Атина” наводи се у објави.

Прецизирано је да ће због радова у тунелу у Катеринију бити затворена оба смера (и према Атини и према Солуну), од искључења Катерини југ до искључења Катерини север. Сав саобраћај возила ће се одвијати преко обилазнице у Катеринију. 

“Моле се возачи да буду посебно опрезни и да поштују упутства саобраћајне полиције. Ово саопштење издала је Саобраћајна полиција Пиерије. На путнике који иду или се враћају са Јонске обале ова мера не утиче”, гласи објава на Инстаграму.

 

радови на путу ауто-пут Грчка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај