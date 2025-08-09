ПАКЛЕНЕ ВРУЋИНЕ У ТУРСКОЈ Јул најтоплији у последњих 55 година, измерено невероватних 50,5 степени
Јул 2025. године је, према извештају турске Дирекције за метеорологију, званично забележен као најтоплији јул у Турској у последњих 55 година, саопштено је данас из турског Министарства животне средине, урбанизма и климатских промена.
Просечна температура у јулу ове године износила је 26,9 степени Целзијуса, што представља пораст од 1,9 степени у односу на вишегодишњи просек, наводи се у саопштењу.
У анализи која је обухватила податке са 220 мерних станица, на чак 66 локација измерене су рекордне температуре, преноси Анадолија.
У саопштењу се посебно истиче да је у месту Силопи измерено чак 50,5 степени, чиме је оборен апсолутни температурни рекорд за јул месец у Турској.
Међу првих десет најтоплијих тачака у земљи, на првом месту налази се град Џизре у провинцији Ширнак, где је просечна температура у јулу достигла 49,4 степена.
Претходни национални рекорд био је 49,5 степени Целзијуса и измерен је у августу 2023. године у западној провинцији Ескишехир.
У Турској која је последних недеља под великом врућином, у јулу је било неколико великих пожара.
Четрнаест људи изгубило је живот у борби против пожара прошлог месеца на западу земље.
Због два велика пожара стотине људи су у петак евакуисане у северозападној покрајини Чанакале где је за поморски саобраћај био затворен пролаз Дарданели.