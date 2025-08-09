clear sky
36°C
09.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАКЛЕНЕ ВРУЋИНЕ У ТУРСКОЈ Јул најтоплији у последњих 55 година, измерено невероватних 50,5 степени

09.08.2025. 18:32 18:37
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dall-e, AI, I. R. Dnevnik

Јул 2025. године је, према извештају турске Дирекције за метеорологију, званично забележен као најтоплији јул у Турској у последњих 55 година, саопштено је данас из турског Министарства животне средине, урбанизма и климатских промена.

Просечна температура у јулу ове године износила је 26,9 степени Целзијуса, што представља пораст од 1,9 степени у односу на вишегодишњи просек, наводи се у саопштењу.

У анализи која је обухватила податке са 220 мерних станица, на чак 66 локација измерене су рекордне температуре, преноси Анадолија.

У саопштењу се посебно истиче да је у месту Силопи измерено чак 50,5 степени, чиме је оборен апсолутни температурни рекорд за јул месец у Турској.

Међу првих десет најтоплијих тачака у земљи, на првом месту налази се град Џизре у провинцији Ширнак, где је просечна температура у јулу достигла 49,4 степена.

Претходни национални рекорд био је 49,5 степени Целзијуса и измерен је у августу 2023. године у западној провинцији Ескишехир.

У Турској која је последних недеља под великом врућином, у јулу је било неколико великих пожара.

Четрнаест људи изгубило је живот у борби против пожара прошлог месеца на западу земље.

Због два велика пожара стотине људи су у петак евакуисане у северозападној покрајини Чанакале где је за поморски саобраћај био затворен пролаз Дарданели.

температура Турска врућине
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај