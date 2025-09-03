ПАЛА “КРАЉИЦА КЕТАМИНА“ Дилерка Метјуа Перија признала кривицу за СМРТ ГЛУМЦА УСЛЕД ПРЕДОЗИРАЊА
Дилерка дроге Џасвин Санга из Лос Анђелеса, позната под надимком "Краљица кетамина", признала је данас кривицу за оптужбе да је обезбедила смртоносну дозу моћног анестетика која је изазвала смрт глумца Метјуа Перија, звезде серије "Пријатељи".
Санга, која је признала да је водила "складиште" илегалних наркотика у северном Холивуду, изјаснила се кривом по пет тачака оптужнице за кривична дела у вези са Перијевом смрћу од предозирања 2023. године, пренео је Ројтерс.
Санга, која има држављанство и Сједињених Америчких Држава и Велике Британије, суочава се са затворском казном до 65 година, а изрицање пресуде заказано је за 10. децембар.
На основу споразума постигнутог са тужилаштвом прошлог месеца, Санга је признала кривицу по једној тачки за вођење објекта укљученог у трговину дрогом, три тачке за илегалну дистрибуцију кетамина и једној тачки за дистрибуцију кетамина са смртним исходом.
Она је последња од петоро осумњичених у овом случају која је признала кривицу и тиме избегла суђење.
Њени саучесници, два лекара, Перијев лични асистент и још један мушкарац који је признао да је био посредник у продаји кетамина глумцу, такође чекају изрицање казне.
Медицински вештаци закључили су да је Пери преминуо од акутних ефеката кетамина, који су у комбинацији са другим факторима довели до губитка свести и утапања у ђакузију 28. октобра 2023. године.
Пери је годинама јавно говорио о борби са зависношћу, укључујући и периоде који су се поклапали са врхунцем његове популарности у улози Чендлера Бинга у хит серији НБЦ-ја из 1990-их, "Пријатељи".