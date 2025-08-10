ПАНИКА НА ПЛАЖИ У ГРЧКОЈ Ветар децу однео на пучину РОДИТЕЉИ У ПАНИЦИ, СПАСАВАЛИ ИХ ХЕЛИКОПТЕРОМ
Права драма догодила се у петак у Грчкој, на подручју Лимноса, када је малишане, који су били на даскама за весљање (СУП) ветар однео на пучину.
Све се одиграло у послеподневним часовима, пред очима бројних купача.
Према извештају медија, инцидент се догодио на плажи Плати, где је деветоро деце, распоређено на три СУП даске, остало "заробљено" на пучини док су дували ветрови јачине 7–8 бофора.
"У једном тренутку смо схватили да су отишла три СУП-а са по троје деце, дакле укупно деветоро, и да су већ отишли предалеко. Позвали смо Обалску стражу. Након 10 минута дошли су људи из Обалске страже да процене ситуацију, па су одлучили да позову хеликоптер Супер Пума“, рекао је један купач који је учествовао у спасавању.
У покушају да помогну деци, родитељи и два купача су и сами остали заробљени у узбурканом мору.
"Када сам извукао првог родитеља и затим два СУП-а, видео сам двоје старијих људи са спасилачким чамцем мало даље. Узео сам чамац, отишао по троје деце која нису имала СУП и затим и по њих. Једном од те двојице старијих била је потребна помоћ“, наставио је купач.
"Када сам одјурио да помогнем, један родитељ је већ био тамо, није могао да доплива, није знао да плива, па сам и њега извукао и он је викао да дође Обалска стража да спаси његову децу“, додао је.
Купачи су обавестили Обалску стражу, а на лице места стигли су патролни чамац, спасилачки чамац, два патролна возила и хеликоптер Супер Пума. Након 40 минута драм, операција је успешно завршена.
Према наводима Обалске страже, због инцидента је ухапшено свих 10 родитеља деце, као и одговорно лице за спасиоце, због излагања малолетника опасности, пошто на месту догађаја није било ниједног спасиоца. Сви су потом пуштени на слободу.