Песков: Писање Њујорк Тајмса о надзирању Немачке дроновима је новинарска патка
МОСКВА: Портпарол руског председника Дмитриј Песков назвао је извештаје америчких медија да руски дронови наводно надзиру и лете изнад америчких рута снабдевања оружјем у Немачкој "новинарском патком".
"Не, нисмо имали времена да се упознамо с тим наводима али их је тешко замислити, јер би тада Немци то јасно видели и тешко да би ћутали", рекао је Песков данас, преноси руски Интеркфакс.
Раније данас, лист Њујорк Тајмс објавио је, позивајући се на америчке и западноевропске изворе да руски извиђачки дронови више месеци прелећу кључне војне руте у Немачкој које користе Сједињене Америчке Државе за транспорт војне опреме ка Украјини.
Према њиховим наводима, циљ руских операција је прикупљање информација које се могу користити за саботаже или за унапређење војних активности руске војске на украјинском фронту.