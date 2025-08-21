ПЕТОРО ПОВРЕЂЕНО У АВИОНУ ЗБОГ ЈАКИХ ТУРБУЛЕНЦИЈА Хоспитализовани одмах након слетања
ПАРИЗ: Због јаких турбуленција на лету компаније Ер Франс између Париза и Ајача на Kорзици, повређено је пет особа, међу којима су три члана посаде, преноси данас телевизија БФМ.
Ербас А320 са 143 путника, нашао се јуче у зони грмљавине на великој надморској висини, што претходно радар авиона није био регистровао, где је наишао на јаке турбуленције, а инцидент се догодио док је посада проверавала појасеве.
Kада су стигли на писту аеродрома Ајачо, "пилоти су затражили помоћ тимова хитне медицинске помоћи који су били присутни чим је авион стигао на паркинг место и брзо су се побринули за повређене", саопштила је служба за операције аеродрома Ајачо.
Повређени су примљени у градску болницу, где је евидентирано да су задобили "трауме доњих и горњих екстремитета и кичме", а двоје повређених је из авиона изнето на носилима.