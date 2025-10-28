ПЉАЧКА ЛУВРА ПОРАЗ ЗА СВЕ Најављен нови фонд за безбедност музеја
ПАРИЗ: Француска министарка културе Рашида Дати изјавила је данас да није било интерног пропуста кад је реч о функционисању безбедносних уређаја на дан када је изведена пљачка у Лувру, али је истакла да је "та спектакуларна пљачка пораз за све".
Она је обећала да ће "предузети све мере које се намећу" после пљачке Лувра кад је реч о мањкавостима и одговорности, и најавила да ће бити успостављен фонд посвећен безбедности музеја.
"Још увек сазнајемо за наше неуспехе и кризне ситуације. Очигледно је да ће пројекат 'Препород Лувра' бити убрзан јер постоји потреба за безбедношћу и сигурношћу", рекла је Дати, преноси БФМ ТВ.
Тај пројекат има за циљ успостављање додатног улаза у музеј, а трошкови би износили око 500 милиона евра. Kомисија за културу при француском Сенату саслушала је данас министарку Дати у вези са предлогом буџета за 2026. годину, али се део питања односио и на безбедност музеја после пљачке музеја Лувр.
Јутрос је, испред Лувра, председник Kомисије за културу при Сенату Лоран Лафон оценио да безбедност те установе "није у складу са нивоом безбедности какав се може очекивати кад је реч о једном музеју", преноси БФМ ТВ.
Лафон је рекао да је провала у париски музеј "изнела на видело застарелост неких од наших најсимболичнијих споменика".
Након што је делегација Kомисије јутрос обишла место пљачке, сенатори су констатовали да безбедносне инсталације нису прилагођене тако значајном музеју данас, нагласио је Лафон, закључивши да доста тога треба побољшати.
"Данас је неопходно спровести неопходне радове, било да је реч о мрежи или о видео-опреми за безбедност", закључио је он.
Током провале у Лувр пре девет дана четворица пљачкаша однела су драгоцени накит чија вредност је процењена на 88 милиона евра. Полиција је током викенда ухапсила двојицу осумњичених за пљачку.