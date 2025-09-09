overcast clouds
ПОДРХТАВА ТЛО ПОД НОГАМА ОД 5,8 СТЕПЕНИ РИХТЕРА Становништво у страху од нових потреса

09.09.2025. 07:33 07:39
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: pixabay.com

Земљотрес јачине 5,8 степени по Рихтеровој скали регистрован је јутрос, код обале америчке савезне државе Орегон, саопштио је Европски медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Према извештају ЕМСЦ, епицентар земљотреса је био 330 километара југозападно од града Јуџина на дубини од 14 километара. 

За сада нема извештаја о материјалној штети или жртвама у овом потресу, али постоји страх од нових земљотреса.

(k1info.rs)

Вести Свет
