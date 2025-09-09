ПОДРХТАВА ТЛО ПОД НОГАМА ОД 5,8 СТЕПЕНИ РИХТЕРА Становништво у страху од нових потреса
09.09.2025. 07:33 07:39
Коментари (0)
Земљотрес јачине 5,8 степени по Рихтеровој скали регистрован је јутрос, код обале америчке савезне државе Орегон, саопштио је Европски медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Према извештају ЕМСЦ, епицентар земљотреса је био 330 километара југозападно од града Јуџина на дубини од 14 километара.
За сада нема извештаја о материјалној штети или жртвама у овом потресу, али постоји страх од нових земљотреса.