ПОГИНУО РУСКИ МАШИНОВОЂА Локомотива искочила из шина, истражитељи проверавају да ли је у питању саботажа
Машиновођа локомотиве која је испала из шина у Лењинградској области у Русији изгубио је живот у тој несрећи, саопштио је данас губернатор те области Александар Дрозденко.
-Спроводе се инспекцијске акције и организују радови на санацији у вези са исклизнућем једне дизел локомотиве из шина у близини станице Семрино у Гачинском округу Лењинградске области. Машиновођа је погинуо. Био је заробљен у кабини, а након исклизнућа је преминуо у колима Хитне помоћи - написао је Дрозденко на свом Телеграм каналу, преноси агенција РИА Новости.
Гувернер је напоменуо да ће рад органа за спровођење закона на осигуравању безбедности свих врста транспорта бити појачан у региону, а биће послате и додатне снаге како би се брзо обновио железнички саобраћај у оба смера.
Како је раније навео, истражитељи ће проверити да ли је у питању била саботажа.
Локомотива која је искочила из шина превозила је 15 празних вагона-цистерни.