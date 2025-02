(ВИДЕО) ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО НЕСТАЈЕ ЧУВЕНА ЦРВЕНА ПЛАЖА НА САНТОРИНИЈУ Драматичне сцене стижу са грчког острва

Најјачи од чак 6.400 потреса који су погодили овај регион од 26. јануара догодио синоћ и имао је јачину од 5,2 степена по Рихтеровој скали.

Услед бројних потреса дошло је до бројних одрона, а један од великих је готово потпуно уништио чувену Црвену плажу, која је симбол Санторинија, пренео је грчки портал Protothema.gr.

На друштвеним мрежама су се појавили снимци плаже прекривене стенама које су се отиснуле са оближњег брда. Недалеко од ове плаже налази се познато археолошко налазиште.

Локалне власти су поставиле траке и обавештења да је плажа затворена, али упркос томе поједини малобројни туристи који су још на острву долазе и праве селфије, преноси Телеграф.

The Red Beach in Santorini is famed for its dramatic red volcanic cliffs and unique crimson sands. This striking backdrop contrasts beautifully with the turquoise waters.



