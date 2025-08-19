broken clouds
26°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1775
usd
100.0747
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОГЛАСИЛО СЕ МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Крај једне ере- нема више илегалног одласка у Немачку! Посебно важи за КОЗМЕТИЧАРЕ и ФРИЗЕРЕ

19.08.2025. 10:59 11:03
Пише:
Дневник
Извор:
Еспресо
Коментари (0)
frizer
Фото: unsplash.com, ilustracija

Запослени су обавезни да носе идентификациони документ на послу ради инспекција.

Немачка влада је недавно одобрила закон којим се сузбија илегални рад и прање новца, посебно у фризерској и козметичкој индустрији, укључујући салоне за нокте, пише дпа.

Запослени ће морати имати идентификациони документ на послу и показивати га током инспекција, према закону који још треба одобрити Бундестаг. То правило већ важи, на пример, у грађевинарству и угоститељству.

Козметички салони за прање новца

Неки фризерски салони су, према Влади, посебно познати као жаришта не само за илегално запошљавање, већ и за прање новца.

Укључени су и у друге облике организованог криминала. Истовремено, у салонима за маникир има пуно илегалног рада и искориштавања.

- Заузимамо строжи став према онима који се богате на терет јавности и на леђима илегално запослених радника - рекао је министар финансија Ларс Клингбеил.

Осим промена које се очекују за побољшање услова рада запослених, закон би до 2029. требао осигурати око две милијарде евра додатних прихода за државу, покрајине и фондове социјалног осигурања, према подацима Министарства финансија.
 

немачка Посао рад
Извор:
Еспресо
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај