ОГЛАСИЛО СЕ МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Крај једне ере- нема више илегалног одласка у Немачку! Посебно важи за КОЗМЕТИЧАРЕ и ФРИЗЕРЕ
Запослени су обавезни да носе идентификациони документ на послу ради инспекција.
Немачка влада је недавно одобрила закон којим се сузбија илегални рад и прање новца, посебно у фризерској и козметичкој индустрији, укључујући салоне за нокте, пише дпа.
Запослени ће морати имати идентификациони документ на послу и показивати га током инспекција, према закону који још треба одобрити Бундестаг. То правило већ важи, на пример, у грађевинарству и угоститељству.
Козметички салони за прање новца
Неки фризерски салони су, према Влади, посебно познати као жаришта не само за илегално запошљавање, већ и за прање новца.
Укључени су и у друге облике организованог криминала. Истовремено, у салонима за маникир има пуно илегалног рада и искориштавања.
- Заузимамо строжи став према онима који се богате на терет јавности и на леђима илегално запослених радника - рекао је министар финансија Ларс Клингбеил.
Осим промена које се очекују за побољшање услова рада запослених, закон би до 2029. требао осигурати око две милијарде евра додатних прихода за државу, покрајине и фондове социјалног осигурања, према подацима Министарства финансија.