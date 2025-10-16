ВРАЋА СЕ ЛЕТО Из Михољске јесени ускачемо у Михољско лето, ево и када! Температура и до 25 степени
Ново захлађење је могуће око краја октобра, али временске прогнозе за тај период су подложне променама.
Са максималних 20 степени налазимо се у периоду такозване Михољске јесени. Али! — према најновијој прогнози појединих метеоролошких модела, постоји велика шанса да максимална температура ваздуха у трећој декади достигне 25 степени, локално и степен, два више.
Метеоролог Иван Ристић каже да су се на мапи средњорочног ЕЦМВФ модела вратиле нијансе црвене боје, да тренутно делује да се афрички ваздух поново буди након месец дана паузе и да ће захватити већи део Европе укључујући нашу земљу.
- Почетком месеца на мапама се истицала плава боја, односно, захлађење. Први пут се појављује да ће од 20 – 21. октобра доћи до пораста температура. Очекујем да температуре буду преко 20 степени и стабилизацију времена. Да ли ће Михољско лето трајати пет или седам дана, видећемо, а након тога би требало да захлади - каже Иван Ристић.
Метеоролог објашњава да је сада антициклон изнад Велике Британије, али да ће потпуно ослабити, нестаће, кренуће затим серија циклона са Атлантика и они би требали да донесу мини Михољско лето, односно отопљење.
Кишне епизоде и стабилизација
- Скоро до 20. октобра имаћемо свежије време са максималном температуром ваздуха од 14 до 18 и 20 степени. У петак 17. октобра, после подне, и у суботу пре подне биће кише. Пред нама је две или три епизоде кише, друга је вероватно између понедељка и уторка, а до 21. октобра очекујем и трећу. Падавине ће трајати један дан, затим пауза до два дана и поново киша, а после тога следи стабилизација, биће мање кише, више сунца и топлије, до 25 степени - каже Ристић.
Киша у већем делу Србије, температура у минусу
Метеоролог аматер Марко Чубрило је најавио да ће до понедељка бити релативно хладно, а затим очекује отопљење, али уз нестабилно време и повремену кишу.
- Наредних неколико дана врло хладне ноћи уз минимуме од -1 до 6 степени Целзијуса, тако да су понегде могући приземни мразеви. До петка током дана суво и релативно хладно уз слаб ветар и максимуме од 7 до 14 степени Целзијуса. У петак ће до нас стићи слаб циклон из западног Средоземља и донети наоблачење које би по тренутној варијанти синоптике падавине донело истоку Босне и Херцеговине, Црној Гори и већем делу Србије, док би се само на крајњем северу Србије задржало суво време – објавио је Чубрило.
Када стиже октобарско отопљење, а када ново захлађење
Релативно хладно време ће се задржати до понедељка, ноћу због облака више неће бити мраза, али ће дневне максималне температуре и даље бити од 5 до 17 степени, што је испод просека. Ветар слаб, у недељи умерен северни и североисточни.
- Почетком следеће недеље још релативно хладно, док се од уторка очекује отопљење уз јачање ветрова јужног смера, али и јачање утицаја Атлантика тако да би после 23. октобра било релативно топло уз максимуме од 17 до 23 степена Целзијуса, али и честу појаву кише и пљускова. Најава за ново захлађење има око 30. октобра - закључује Чубрило.