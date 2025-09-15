clear sky
ПОЛИЦИЈА СЕ НИЈЕ ОГЛАСИЛА

Драма у Бриселу! ИЗРЕШЕТАН АУТОМОБИЛ пољског посланика Валдемара Буде

15.09.2025. 21:54 22:03
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

Пољски посланик у Европском парламенту, Валдемар Буда из странке Право и правда (ПиС) саопштио је да је његов аутомобил погођен из ваздушног оружја у Бриселу.

На друштвеној мрежи X објавио је фотографију на којој се види оштећено бочно стакло возила.

"Цела бочна страна аутомобила погођена из ваздушног оружја...", написао је Буда.

До тренутка објављивања вести, бриселска полиција и тужилаштво нису коментарисали инцидент, преноси пољска агенција ПАП.

Није познато да ли је посланик био у возилу у тренутку напада, нити да ли има осумњичених за напад.

 

пољска посланик пуцњава аутомобил
Вести Свет
