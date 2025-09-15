ПОЛИЦИЈА СЕ НИЈЕ ОГЛАСИЛА
Драма у Бриселу! ИЗРЕШЕТАН АУТОМОБИЛ пољског посланика Валдемара Буде
15.09.2025. 21:54 22:03
Коментари (0)
Пољски посланик у Европском парламенту, Валдемар Буда из странке Право и правда (ПиС) саопштио је да је његов аутомобил погођен из ваздушног оружја у Бриселу.
На друштвеној мрежи X објавио је фотографију на којој се види оштећено бочно стакло возила.
"Цела бочна страна аутомобила погођена из ваздушног оружја...", написао је Буда.
До тренутка објављивања вести, бриселска полиција и тужилаштво нису коментарисали инцидент, преноси пољска агенција ПАП.
Није познато да ли је посланик био у возилу у тренутку напада, нити да ли има осумњичених за напад.