ПУПОВАЦ НЕПОКОЛЕБЉИВ: „Истрајаћемо на тужби због негирања злочина НДХ у Сабору“
ЗАГРЕБ: Председник Српског народног већа Милорад Пуповац поручио је данас да ће истрајати на тужби Уставном суду због негирања злочина НДХ у Јасеновцу на скупу одржаном у Хрватском сабору и да ће се обратити међународним организацијама које брину за очување сећања на жртве Холокауста и геноцида.
На скупу, који су организовали десничарски посланички клуб ДОМиНО и Хрватски суверенисти, изречене су, између осталог, тврдње да ''Јасеновац није био лечилиште, али да није био ни мучилиште'' и да је то ''био радни логор који је имао мајсторске радионице и да су се ђаци из свих делова НДХ добровољно јављали за праксу у тим радионицама'', а Пуповац каже да је одржавањем тог скупа учињена велика штета угледу Сабора, али друштву и припадницима народа жртава - Ромима, Јеврејима и Србима.
Пуповац је за РТС рекао да је пре свега важно да се чује осуда јавности, што се и чуло у одређеној мери претходних дана и поновио да ће бити поднета тужба Уставном суду и да ће се обратити међународним организацијама које брину за очување сећања на жртве Холокауста и геноцида.
"Какве ће бити пресуде, то не можемо са сигурношћу рећи. Међутим, ми ћемо устрајати на тужби, и устрајаћемо на томе да се чује глас правде, без обзира да ли ће се чути у хрватским судовима или изван Хрватске", рекао је Пуповац.
Говорећи о ставовима изнетим у Сабору, Пуповац је рекао да је реч о екстремној десници која, како је навео, настоји да заради политичке поене, настави негацију и релативизацију усташких злочина и афирмише НДХ као демократску и хуману.
Коментаришући изјаву хрватског премијера Андреја Пленковић да је округли сто политичка провокација странака које су га организовале, Пуповац је казао да је проблем хрватске политичке сцене што се према мањинама, прошлости, логорима и злочинима НДХ односи из политичке перспективе и са калкулисањем о утицају на бираче.
''Кључне странке и водећи људи Хрватске би требало да кажу оно што јесте, а то је да су тај усташки покрет, поредак и НДХ злочиначки по својој природи и деловању и да су иза себе оставили трагове који се могу поредити са траговима у логорима нацистичких и фашистичких држава'', рекао је Пуповац.
Скуп у Сабору, одржан 28. октобра, изазвао је негодовање јавности због изјава које су умањивале број жртава и негирале злочине усташког режима у логору Јасеновац.