НОВИ ЗЕМЉОТРЕС!
ПОСЛЕ НЕДАВНОГ НАЈЈАЧЕГ ДРМАЊА ТЛА НА КАМЧАТКИ Југозападно од обале, у Тихом океану, регистровано пет степени по Рихтеру
Земљотрес јачине пет степени по Рихтеру регистрован је данас у Тихом океану, југозападно од обале Камчатке, саопштио је камчатски огранак Јединствене геофизичке службе Руске академије наука.
Према наводима сеизмолога, потрес се догодио на дубини од 56,7 километара, а епицентар је лоциран 327 километара југозападно од Петропавловска Камчатског, пренела је Риа новости.
Нема извештаја о оштећењима или томе да су потреси осетили становници Камчатског краја.
Камчатка је 30. јула забележила најјачи земљотрес у последњих седам деценија, магнитуде 8,8, након чега су уследили бројни накнадни потреси, истиче агенција.
Танјуг