НОВИ ЗЕМЉОТРЕС!

ПОСЛЕ НЕДАВНОГ НАЈЈАЧЕГ ДРМАЊА ТЛА НА КАМЧАТКИ  Југозападно од обале, у Тихом океану, регистровано пет степени по Рихтеру

16.08.2025. 11:31 11:50
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
камчатка
Фото: youtube prinstcrin/ Radio Slobodna Evropa

МОСКВА: Камчатка је 30. јула забележила најјачи земљотрес у последњих седам деценија, магнитуде 8,8, након чега су уследили бројни накнадни потреси

Земљотрес јачине пет степени по Рихтеру регистрован је данас у Тихом океану, југозападно од обале Камчатке, саопштио је камчатски огранак Јединствене геофизичке службе Руске академије наука.

Према наводима сеизмолога, потрес се догодио на дубини од 56,7 километара, а епицентар је лоциран 327 километара југозападно од Петропавловска Камчатског, пренела је Риа новости.

Нема извештаја о оштећењима или томе да су потреси осетили становници Камчатског краја.

Камчатка је 30. јула забележила најјачи земљотрес у последњих седам деценија, магнитуде 8,8, након чега су уследили бројни накнадни потреси, истиче агенција. 

Танјуг

