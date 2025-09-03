light rain
"ПОСТОЈИ ШАНСА ДА СЕ У ОВОМ ВЕКУ ЖИВИ И 150 ГОДИНА" Путин и Си разговарали о постизању бесмртности, а нису знали да их неко снима

03.09.2025. 16:12 16:34
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
putin
Фото: Tanjug (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

ПЕКИНГ: Руски председник Владимир Путин и кинески председник Си Ђинпинг, обојица старости 72 године, разговарали су о бесмртности и животном веку од најмање 150 година, не знајући да је разговор снимљен сигурносном камером пред почетак велике параде у Пекингу, пренео је данас Политико.

Како се наводи, двојица лидера разговарала су о могућности бесмртности кроз трансплантацију органа и напредне медицинске процедуре.

''Раније су људи ретко живели до 70 година, али данас са 70 година још увек сте дете“, рекао је Си Путину уз помоћ преводиоца.

Путин је одговорио да људски органи, са развојем биотехнологије, могу континуирано да се трансплантују, а људи могу да се подмлађују, ''па чак и постигну бесмртност“.

''Предвиђања су да у овом веку постоји и шанса да се доживи 150 година“, надовезао се Си.

Кина има дугу историју вађења органа погубљених затвореника, што је званично забрањено 2015. године, али то није ограничило ову праксу, јер се влада окреће циљаним мањинама за органе, укључујући Ујгуре који се суочавају са геноцидом у западном делу земље, додаје Политико.

Прошле године, лондонски "Тајмс" је известио да су званичници Кремља упутили научнике да убрзају истраживања против старења, фокусирајући се на ћелијску дегенерацију, когнитивни пад и јачање имуног система.

Си је у Пекингу угостио 26 светских лидера, укључујући Путина и севернокорејског лидера Ким Џонг Уна, на великој војној паради којом је обележено 80 година од победе у Другом светском рату.

Си Ђинпинг владимир путин бесмртност
