ПОТПУНИ КОЛАПС НА ЕВРОПСКИМ АЕРОДРОМИМА Ово је разлог зашто летови данима касне или се потпуно отказују КРИМИНАЛЦИ ТРАЖЕ ОТКУП, ОГЛАСИЛА СЕ И ЕУ
Агенција Европске уније за сајбер безбедност (ЕНИСА) саопштила је да криминалне групе користе такозване рансомвер нападе - злонамерни софтвер за изнуду или уцењивачки софтвер - како би изазвали хаос на аеродромима широм света.
Неколико најпрометнијих европских аеродрома протеклих дана покушавало је да обнови нормално функционисање након што је у петак сајбер напад пореметио њихов аутоматски софтвер за чекирање и укрцавање путника.
ЕНИСА је у понедељак изјавила за "Би-Би-Си" да је уцењивачки софтвер коришћен за онемогућавање аутоматских система за пријаву путника.
- Тип рансомвера је идентификован. Органи за спровођење закона укључени су у истрагу - навела је агенција у саопштењу за новинску агенцију Ројтерс.
Још није познато ко стоји иза напада, али криминалне банде често користе рансомвер да озбиљно поремете системе својих жртава, а затим траже откуп у биткоинима како би повратили податке и функционалност.
"Би-Би-Си" је имао увид у интерне кризне поруке особља унутар лондонског аеродрома Хитроу, у којима се авио-компанијама налаже да наставе да користе ручне методе за пријаву и укрцавање путника док траје процес опоравка система.
Аеродром Хитроу је у недељу саопштио да и даље ради на решавању проблема и извинио се путницима чија су путовања била одложена.
Наглашено је да је "велика већина летова наставила да функционише" и упућен је апел путницима да провере статус својих летова пре него што крену ка аеродрому.
Континуирани поремећаји
Напад на америчког произвођача софтвера "Collins Aerospace" откривен је у петак увече и у суботу је проузроковао поремећаје на више аеродрома.
Иако се ситуација значајно поправила у Берлину и на аеродрому Хитроу до недеље, и даље су се дешавала кашњења и отказивања летова.
Бриселски аеродром, који је такође био погођен, замолио је авио-компаније да откажу скоро 140 од 276 планираних одлазних летова за понедељак, наводи агенција АП. Портпарол аеродрома је рекао да нема назнака колико дуго ће електронски прекид трајати.
Према доступним информацијама, хакери су напад усмерили на популарни софтвер за пријаву путника познат као "Мусе".
"Collins Аероспаце" није објаснио шта се тачно догодило нити је саопштио колико ће трајати процес опоравка. Компанија и даље користи израз "сајбер инцидент" за опис догађаја. У понедељак ујутру компанија је саопштила да се налази у завршној фази неопходних ажурирања софтвера.
Интерна белешка упућена особљу на аеродрому Хитроу, у коју је "Би-Би-Си" имао увид, наводи да је више од 1.000 рачунара могло бити "заражено" и да се већина послова враћања система обавља на лицу места, а не даљински.
У напомени се такође наводи да је "Collins" obnovio своје системе и поново их покренуо, али је убрзо откривено да су хакери и даље унутар мреже.
Рансомвер - све већи проблем
Рансомвер напади представљају огроман проблем за организације широм света, а организоване сајбер криминалне групе зарађују стотине милиона долара од откупа годишње.
У априлу је британски малопродајни ланац "Маркс анд Спенцер" био погођен рансомвером, што га је коштало најмање 400 милиона фунти и изазвало месеце поремећаја у пословању. Компанија није желела да открије да ли је платила нападачима.
Портпарол Британског националног центра за сајбер безбедност изјавио је у суботу да институција сарађује са компанијом "Collins Аероспаце", погођеним британским аеродромима, Министарством саобраћаја и полицијом како би се у потпуности разумео утицај инцидента.
Према недавном извештају француске ваздухопловне компаније "Thales", број сајбер напада у авио-сектору порастао је за 600 одсто током протекле године.
(Blic.rs)