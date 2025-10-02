ПОТРАГА ЗА ДЕЧАКОМ (4) УЛАЗИ У КРИТИЧНУ ФАЗУ Све је мање наде да је жив
Дечак Август Гас Ламонт (4) нестао је у суботу у дивљини у јужном делу Аустралије, а спасиоци који неуморно трагају за њим кажу да је све мање шанси да је жив.
Гас је нестао у суботу са забаченог имања бабе и деде, које се налази на око 40 километара јужно од Јунте.
У четвртак је полиција саопштила да су мале шансе да дечак сам преживи шест дана у суровој дивљини.
Стотине трагача данима трага за њим, али једини траг који имају је један отисак стопала пронађен око 500 метара од имања.
"Јако личи на отисак чизме коју је Гас носио када је нестао", рекли су из полиције.
Када је нестао, дечак је носио сиви шешир, плаву мајицу дугих рукава са сликом Миниона, светло сиве панталоне и чизме.
У четвртак је инспектор признао да су шансе да је дечак преживео сам без хране, воде и склоништа јако мале.
"Четворогодишњи дечак не нестане у ваздуху, он мора да је негде. Надам се да је жив и здрав, али се налазимо у фази потраге када га нема више од 100 сати и то је превише за боравак у овако суровим условима", додао је.
Он каже да су сви увек знали да је Гас жилав мали сеоски дечак.
"Можда је негде склупчан испод неког жбуна, а ми смо одлучни да га пронађемо", рекао је он медијима на конференцији.
Полиција је уложила све напоре у потрази за Гасом. Укључили су се специјализовани рониоци за проверу резервоара за воду и брана, спасиоци користе инфрацрвене камере, псе трагаче, теренска возила и дронове.
Породични пријатељ Бил Харбисон прочитао је саопштење у њихово име у уторак.
"Ово је шокирало нашу породицу и пријатеље и тешко нам је да схватимо шта се догодило. Срца нас боле и држимо се наде да ће бити пронађен и враћен нам безбедно", рекао је он.