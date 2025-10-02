РЕФУНДАЦИЈА ШКОЛАРИНЕ ПУТЕМ КАРТИЦА 50 посто уплаћене суме биће враћено на рачуне студената ЕВО КАКО ДО НЕОПХОДНОГ ДОКУМЕНТА
Држава ће у октобру рефундирати 50 одсто школарине за све студенте, у складу са изменама закона о високом образовању.
Министар финансија Синиша Мали нагласио је да ће исплате ићи преко студентских картица, а за оне који је још немају, пријава је преко портала Управе за трезор.
- Важно је да студенти разумеју да ће исплата тог дела школарине ићи преко студентске картице. Највећи број студената већ је има, а они који немају могу да се пријаве преко портала Управе за трезор. Картица је бесплатна, а на тај начин ћемо извршити рефундацију трошкова. Оно што је кључно јесте да студент прво уплати школарину, а затим да факултети и Министарство просвете доставе списак студената којима се средства рефундирају. Позивам и факултете и студенте да одраде свој део посла на време, а држава ће, као и до сада, испунити обећање за оне који су редовно уписали годину – рекао је министар Мали.
Према његовим речима, током октобра ће бити исплаћено 50 посто школарине за сваког студента, као што је обећано и како је дефинисано законом о високом образовању.
У допису Министарства просвете, упућеном ректорима, деканима и директорима високих струковних школа, наводи се да студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, ако су држављани Србије, остварују право на покриће 50 одсто својих трошкова по основу референтне школарине коју су платили у текућој школској години. Право на покриће трошкова студент остварује по основу укупног износа плаћене школарине, за сваку годину студија који је први пут уписао, односно за све предмете које је први пут уписао. У допису се додаје да право на покриће трошкова студент може остварити само за један студијски програм на истом степену студија. Студент који плаћа школарину на два или више студијских програма на истом степену студија остварује право на повраћај 50 одсто школарине само за онај програм за који је платио највећи апсолутни износ.
- Имајући у виду да школска година по правилу почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци, као и да већи део самофинансирајућих студената школарину плаћа у више рата, обавештавамо вас да ће се исплата средстава за покриће 50 одсто плаћене школарине, изузетно у школској 2024/2025. години, извршити студентима једнократно преко Студентске картице (на рачун који је отворен за Студентску картицу) у октобру 2025. године - наводи се у допису Министарства.
Како до студентске картице
Студент приликом пријаве за Студентску картицу, између осталог, уноси име и презиме, ЈМБГ и назив високошколске установе на којој студира, како би се у Јединственом информационом систему просвете (ЈИСП) проверило да ли пријављена особа има активни статус студента.На основу пријаве Банка Поштанска штедионица отвара динарске платне рачуне за физичка лица и издаје студенту кобрандирану POST CARD Dina Card Union Pay платну картицу која се може користити у платном систему Републике Србије и иностранству у Union Pay мрежи. На Порталу је омогућено да студент провери статус своје пријаве за Студентску картицу, као и да пријави проблем у вези са захтевом за њено издавање.Уколико имају било какве потешкоће са пријавом могу да се обрате Управи за трезор преко портала, а за сва друга питања у вези са исплатом на мејл Министарства просвете високо.образовање@просвета.гов.рс.
Подсећају да се самофинансирајући студенти не пријављују за остваривање овог права, али да је неопходно да академци који немају Студентску картицу или који су у међувремену затворили рачун који је везан за Студентску картицу, пријаве преко портала Управе за трезор, на адреси https://zsk.trezor.gov.rs/.