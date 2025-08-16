broken clouds
33°C
16.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОТРЕСЛА СЕ РУСИЈА, АЛИ НЕ ЗБОГ ТРАМПА Земљотрес погодио Курилска острва

16.08.2025. 17:33 17:41
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

МОСКВА: Земљотрес јачине 5,0 степени по Рихтеру погодио је данас јужна Курилска острва, саопштио је камчатски огранак Геофизичке службе Руске академије наука.

 У саопштењу се наводи да је епицентар земљотреса био на 472 километра југозападно од руског града Петропавловска Камчатског на дубини од 32,4 километра. 

Епицентар замљотреса био је у Тихом океану и не постоји претња за насељена подручја Камчатског краја и Курилских острва, истиче се у саопштењу, пренеле су РИА Новости.

земљотрес Русија
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај