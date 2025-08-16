ПОТРЕСЛА СЕ РУСИЈА, АЛИ НЕ ЗБОГ ТРАМПА Земљотрес погодио Курилска острва
16.08.2025. 17:33 17:41
Коментари (0)
МОСКВА: Земљотрес јачине 5,0 степени по Рихтеру погодио је данас јужна Курилска острва, саопштио је камчатски огранак Геофизичке службе Руске академије наука.
У саопштењу се наводи да је епицентар земљотреса био на 472 километра југозападно од руског града Петропавловска Камчатског на дубини од 32,4 километра.
Епицентар замљотреса био је у Тихом океану и не постоји претња за насељена подручја Камчатског краја и Курилских острва, истиче се у саопштењу, пренеле су РИА Новости.