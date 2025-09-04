(ВИДЕО) ПОТРЕСНЕ ИСПОВЕСТИ СВЕДОКА Доживотни ожиљци страшне несреће у Лисабону, многи се више никад неће возити жичаром ПОЗНАТИ ИДЕНТИТЕТИ ЖРТАВА
Абел Естевес возио се жичаром Глорија, једном од главних туристичких атракција у португалској пријестолници Лисабон, када је у среду (3. септембра) био сведок језиве трагедији у којој је погинуло 16 људи, а више од 20 повређено. Потресен, мушкарац је рекао да се више никада неће возити жичаром.
Премијер Португала Луиш Монтенегро саопштио је данас да је потврђена смрт 16 особа у јучерашњој несрећи трамваја-жуспињаче Глорија у Лисабону, а да се пет од 21 повређене особе налази у критичном стању.
Викнуо сам својој жени: "Сви ћемо погинути"
Португалац који се возио жичаром у супротном смеру од жичаре која је искочила из шина, рекао је у да је видео како кабина великом брзином јури низбрдо.
"Кад сам видео другу жичару како се спушта, викнуо сам својој жени: 'Svi ћемо погинути', јер сам мислио да ће нас кабина која се приближавала великом брзином ударити. Био је потпуно ван контроле као да нема кочнице. Тада је ударило је у зграду свом силом, чуо се тресак и распао се попут картонске кутије - рекао је Естевес.
- Тад сам помислио - умрећу - рекао је Естевес.
Више никад жичаром
Сломљеним гласом видно потресен, Естевес је на месту трагедије рекао новинама да више никада неће да се вози жичаром и присетио се трагедије, од тренутака панике до помагања жртвама.
- Не, више се никада нећу возити том жичаром. Живећу колико будем живео, али док сам жив, више се никада нећу возити њом -, рекао је Португалац.
Абел Естевес такођер је рекао да је помогао у спашавању жртава заједно са другим људима који су били на месту несреће и извукао мртву жену из уништене кабине.
- Потрчао сам, а двојица мушкараца су већ била тамо; извукли су црнкињу и положили је на тротоар. Извукла сам комад метала (из кабине) и успео да извучем још једну жену. Рекао сам момцима: 'Ову жену, ставите на тротоар већ је мртва.'
"Видео сам како пада, мислио сам да ће ударити у зграду. Био је огроман прасак. Потрчао сам“.
Познато ко су жртве
Узроке несреће још увек истражују португалске власти, а три друге лисабонске жичаре пролазе превентивне прегледе због ове несреће.
Локални медији извштавају да се возило, познато и као трамвај у Португалу, забило у зграду и преврнуло.
Португалска полиција објавила је данас националност 15 од 16 жртава. Међу њима су:4 Португалца; 2 Немца; 2 Шпанца; 1 Корејац; 1 са Зеленортских острва; 1 Канађанин; 1 Италијан; 1 Француз; 1 Швајцарац; 1 Мароканац.
Према португалским медијима, несрећу је можда изазвало пуцање кабла А који спаја две жичаре на линији. Друга хипотеза, укључује квар на кочницама у возилу.
Цивилна полиција и Канцеларија јавног тужиоца истражују случај. Царис, компанија одговорна за одржавање жичаре, саопштила је да је одржавање било ажурно и покренула интерну истрагу како би утврдила узрок несреће.
