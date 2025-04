Преминуо најпознатији сардинијски мафијаш ГРАЦИЈАНО МЕСИНА ИЗ ЗАТВОРА БЕЖАО 22 ПУТА

Мезина је из затвора побегао укупно 22 пута, а био је и прималац председничког опроста, пре него што је ухапшен последњи пут 2021. године, преноси Ђорнале ла воће.

Мезина је, између осталог, познат и по улози медијатора након што је сардинијска банда отела седмогодишњег Фарука Касама, двојног канадског и белгијског држављанина.

Грацијанеду се од 2022. налази у затвору у Милану, а његови адвокати тврде да је пре месец дана требало да буде пребачен у један затвор на Сардинији.

