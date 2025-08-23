ПАКЛЕНА ВРУЋИНА СЕ ВРАЋА! Ево када ће бити и до 40 степени, тропикана стиже из Африке!
23.08.2025. 10:00 10:05
Над Србијом се очекује врео афрички ваздух са температурама до 40 степени
Метеоролог Иван Ристић најавио је да ће се у другој половини недеље у Србији поново вратити тропске врућине, и то у периоду када су многи грађани очекивали пријатнији завршетак месеца.
Према његовим речима, развој урагана Ерин над Атлантиком пореметио је планирану циркулацију и одложио прилив свежијег ваздуха ка нашем региону.
Због тога ће се над Балканом поново задржати врела маса афричког порекла, што ће донети нагли раст температура.
Ристић истиче да ће од четвртка 28. августа до суботе 30. августа максималне дневне вредности достићи од 35 до чак 40 степени, док се освежење очекује тек у недељу 31. августа, када ће у Србију коначно стићи хладнији талас.