clear sky
18°C
23.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАКЛЕНА ВРУЋИНА СЕ ВРАЋА! Ево када ће бити и до 40 степени, тропикана стиже из Африке!

23.08.2025. 10:00 10:05
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
Коментари (0)
Фото: Dall-e, AI, I. R. Dnevnik

Над Србијом се очекује врео афрички ваздух са температурама до 40 степени

Метеоролог Иван Ристић најавио је да ће се у другој половини недеље у Србији поново вратити тропске врућине, и то у периоду када су многи грађани очекивали пријатнији завршетак месеца.

Према његовим речима, развој урагана Ерин над Атлантиком пореметио је планирану циркулацију и одложио прилив свежијег ваздуха ка нашем региону.

Због тога ће се над Балканом поново задржати врела маса афричког порекла, што ће донети нагли раст температура.

Ристић истиче да ће од четвртка 28. августа до суботе 30. августа максималне дневне вредности достићи од 35 до чак 40 степени, док се освежење очекује тек у недељу 31. августа, када ће у Србију коначно стићи хладнији талас.

 

врућине африка ваздух
Извор:
Ало.рс
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај