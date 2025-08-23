clear sky
17°C
23.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УЖАС У ЗРЕЊАНИНУ! На популарном купалишту Пескара пронађено тело

23.08.2025. 08:55 09:00
Пише:
Дневник
Извор:
24седам/Телеграф
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Тело за сада непознате особе пронађено је јутрос нешто после 6.30 сати на купалишту "Пескара" у Зрењанину.

Тело у води приметили су пролазници и одмах позвали полицију. Оно је извучено и предато екипи Хитне помоћи која је изашла на терен, али су лекари могли само да констатују смрт.

На лице места изашли су и припадници ватрогасно-спасилачке јединице Зрењанин и то једно возило са чамцем и три спасиоца, који су извукли тело.

 

 

Зрењанин тело купалиште
Извор:
24седам/Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај