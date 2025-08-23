УЖАС У ЗРЕЊАНИНУ! На популарном купалишту Пескара пронађено тело
23.08.2025. 08:55 09:00
Тело за сада непознате особе пронађено је јутрос нешто после 6.30 сати на купалишту "Пескара" у Зрењанину.
Тело у води приметили су пролазници и одмах позвали полицију. Оно је извучено и предато екипи Хитне помоћи која је изашла на терен, али су лекари могли само да констатују смрт.
На лице места изашли су и припадници ватрогасно-спасилачке јединице Зрењанин и то једно возило са чамцем и три спасиоца, који су извукли тело.