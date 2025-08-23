ЛИДЕР ФРАНЦУСКЕ ЛЕВИЦЕ УПУТИО ЖЕСТОК ИЗАЗОВ ЕСТАБЛИШМЕНТУ Меланшон позвао на генерални штрајк 10. септембра - циљ обарање Бајруове владе
ПАРИЗ: Оснивач покрета Непокорена Француска (ЛФИ) Жан-Лик Меланшон позвао је у петак на генерални штрајк и потпуну блокаду земље 10. септембра и додао да се нада да ће тај талас протеста допринети паду владе премијера Француске Франсоа Бајруа.
"Десети септембар мора бити дан опште блокаде, што значи да тог дана морамо имати генерални штрајк,“ изјавио је Меланшон.
Он је додао да је тај датум кључан, јер је за 23. септембар најављено подношење предлога за изгласавање неповерења влади.
"Потребна нам је општа обустава рада 10. септембра јер ћемо 23. септембра предложити изгласавање неповерења влади господина Бајруа", нагласио је Меланшон, преноси телевизија БФМ.
Говорећи о будућим корацима, Меланшон је оценио да дан блокаде треба да буде тек почетак шире мобилизације.
Покрет ''Блокирајмо све'', који је настао путем друштвених мрежа, добио је подршку више политичких странака левице, укључујући ЛФИ, еколошке странке, комунисте и социјалисте.
Бројни синдикати требало би наредне седмице да одлуче о својим учешћима у акцијама најављеним за 10. септембар, наводи БФМ.