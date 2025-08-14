А ЗОВУ ИХ ИГРЕ НА СРЕЋУ...
ПРЕВРНУО СЕ КАМИОН Хиљаде греб-греб картица се расуло по путу КОМЕ ЈЕ НЕСРЕЋА ДОНЕЛА СРЕЋУ?
Хиљаде греб-картица расуле су се по путу када је камион који је превозио срећке француске лутрије ударио у стуб моста на аутопуту А13 у француском региону Нормандија, јављају данас локални медији.
Саобраћај је био делимично поремећен и успорен због великог броја просутих срећки које су завршиле на путу, а на лице места брзо су стигле саобраћајне патроле полиције које су почеле да их прикупљају.
Према доступним информацијама, у питању су биле тек одштампане срећке које још нису биле регистроване, те самим тим нису имале новчану вредност, преноси БФМ ТВ.
Возач камиона није задобио повреде, али је из предострожности превезен у болницу, а први налази су показали да у тренутку несреће није био под дејством алкохола нити психоактивних супстанци.
Прошле године, француска Лутрија, која је недавно променила име у ФЂ Унитед, забележила је раст захваљујући спортским опкладама током фудбалског Европског првенства и добром наступу француских клубова, док је лутрија профитирала од великих џекпотова u EuroMillions и новог игре ЕуроДреамс, према подацима Националне власти за игре на срећу (АНЈ).