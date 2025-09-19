ПРОНАЂЕНА БОМБА ИЗ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА Наређена евакуација становника ГРАД ПАРАЛИСАН
БЕРЛИН: Хиљаде људи у Берлину је морало да се евакуише из својих домова након што је у реци Шпреја у четвртак пронађена неексплодирана бомба из Другог светског рата, која ће данас бити уклоњена.
Полиција је поставила безбедносни периметар од 500 метара у густо насељеном делу града, навела је берлинска полиција на мрежи Икс.
У склопу евакуације, полицијски тимови су обилазили куће и станове како би упозорили грађане да морају привремено да се преселе из безбедносних разлога.
Полиција је саопштила да ће бомба бити деактивирана данас, када ће рониоци моћи да изврше детаљнији преглед, преноси Дојче веле.
Бомба се налази четири метра испод воде и прекривена је муљем и слузи, што компликује операцију, саопштила је полиција.
Очекује се да ће становници данас моћи да се врате својим кућама.
До тада је бродски саобраћај на Шпреји, која протиче кроз град, обустављен.